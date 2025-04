Idosa de 74 anos morre após ser atropelada por carro

Compartilhar no facebook

Local do acidente e idosa no detalhe - Crédito: Maury Jr. Matão Urgente

Armelinda Fragnani de Souza, de 74 anos, faleceu na manhã deste domingo (28) após não resistir aos ferimentos sofridos em um atropelamento ocorrido no último sábado (26), em Matão. Ela estava internada na UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni.

O acidente aconteceu na Avenida Francisco Mastropietro, no bairro Alto, quando Armelinda atravessava a via e foi atingida por um Honda Civic prata, ocupado por um casal. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que ainda estava consciente, mas reclamava de fortes dores nas pernas.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e registrou a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

O velório ocorreu na tarde desta segunda-feira (28) no Velório Municipal, e o sepultamento foi realizado às 17h no cemitério da cidade.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

