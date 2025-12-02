(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Região

Identificado pedestre vítima de atropelamento fatal na Rodovia Washington Luís

02 Dez 2025 - 16h36Por Da redação
Rafael (no detalhe) tinha 38 anos - Crédito: Maycon MaximinoRafael (no detalhe) tinha 38 anos - Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o pedestre que morreu atropelado na tarde desta terça-feira (2), na Rodovia Washington Luís (SP-310). Trata-se de Rafael Rodrigo Lazarini, de 36 anos.

O acidente ocorreu na altura do km 249, no sentido Capital–Interior (região de Ibaté/São Carlos). De acordo com as informações apuradas, a vítima tentava realizar a travessia da rodovia quando foi atingida por um veículo. O condutor não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Com a violência do impacto, Rafael foi lançado contra a parte frontal do carro, atingindo o para-brisa, e posteriormente arremessado para o canteiro central da pista.

A vítima carregava uma sacola contendo roupas e tênis, que ficaram espalhados pelo local após o acidente. Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao local, constataram que o homem já estava em óbito.

A Polícia Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência e controle do trânsito. As causas exatas do acidente serão investigadas.

