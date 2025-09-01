Identificado motociclista que morreu após grave acidente em vicinal; vítima tinha 64 anos

Crédito: Defesa Civil

A vítima de um grave acidente de trânsito na estrada entre Ribeirão Bonito e Guarapiranga na noite do último sábado (30) foi identificada como Pedro Donizeti Testae, de 64 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h40, a motocicleta Yamaha/XT 600E, conduzida por Pedro, colidiu lateralmente contra um caminhão Mercedes-Benz Axor, com semi-reboque, utilizado para transporte de cana-de-açúcar. O impacto foi tão forte que a moto pegou fogo e ficou destruída.

O motorista do caminhão de 61 anos, relatou à Polícia Civil que seguia no sentido Ribeirão Bonito quando foi surpreendido pelo motociclista, que aparentava perder o controle ao fazer uma curva. Ele disse ter tentado evitar a colisão desviando para a direita, mas não conseguiu impedir o choque da moto contra o terceiro eixo do veículo.

Equipes de socorro de Ribeirão Bonito chegaram ao local, mas nada puderam fazer, já que o motociclista morreu ainda no ponto do acidente.

A motocicleta, que estava com licenciamento vencido, foi recolhida ao pátio municipal de São Carlos.

Inicialmente, a vítima não portava documentos, o que dificultou sua identificação imediata. Posteriormente, o corpo foi reconhecido pelo filho, que compareceu à delegacia.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia de Ribeirão Bonito.

Leia Também