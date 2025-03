Identificado homem que morreu em acidente na SP-255 envolvendo caminhÃ£o de SÃ£o Carlos

Carro ao fundo e vítima no detalhe - Crédito: Flávio Fernandes

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Carlos Oswaldo Rodrigues, de 71 anos, conduzia um automóvel Fiat Cronos com placas de Sertãozinho-SP quando colidiu na traseira de um caminhão Volkswagen 11.180 DRC, com placas de São Carlos, que era conduzido por um homem de 27 anos.

Carlos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados.

O corpo de Carlos Oswaldo Rodrigues foi recolhido pela Funerária Sinsef e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e será investigado pelas autoridades competentes.

A polícia segue apurando as circunstâncias do acidente e aguarda mais informações da perícia.

