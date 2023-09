Identificado corpo encontrado em mata de cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Colaboração

Saiba Mais Região Corpo com mãos amarradas é encontrado em cidade da região

Foi identificado o corpo de um jovem encontrado próximo ao lixão de Araraquara na manhã desta sexta-feira (15). A vítima foi identificada como Pedro Henrique Zenaro Vieira, morador do Parque São Paulo, naquela cidade.

Segundo as primeiras informações, testemunhas sentiram o mau cheiro no local e acionaram a polícia. O corpo estava em decomposição e apresentava sinais de violência. As mãos da vítima estavam amarradas.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está investigando o caso para identificar o autor do crime.

Leia Também