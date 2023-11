Identificado casal que perdeu a vida em acidente na SP-255

Crédito: reprodução redes sociais

Foram identificadas as vítimas do acidente entre dois carros e um caminhão que ocorreu na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), entre Araraquara e Boa Esperança do Sul. São eles: José Gastão Vieira, 58, e Leni Aparecida Nogueira Vieira, 56. Eles estavam no Toyota Corolla com placas de Osasco/SP.

Segundo o boletim de ocorrência o qual o SCA teve acesso, o motorista do caminhão de 39 anos, seguia no sentido Araraquara/Boa Esperança do Sul e ao tentar ultrapassar um veículo não identificado, invadiu a faixa contrária e colidiu contra o Corolla onde estava o casal. Um Fiat Toro que vinha logo atrás não conseguiu desviar e atingiu a traseira do Toyota, porém o motorista da picape não ficou ferido.

Os corpos das vítimas estão no IML de Araraquara, onde aguardam reconhecimento e demais providências por parte dos familiares.

