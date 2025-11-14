Identificada mulher que morreu atropelada na Washington Luís, em Ibaté

Crédito: arquivo pessoal

A Polícia Civil identificou, na manhã desta sexta-feira (14), a mulher que morreu atropelada na noite de quinta-feira (13) na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 249+500, próximo à Serralheria Ibaté. Trata-se de Aline Kely Ferreira de Oliveira, moradora do Jardim Cruzado.

O acidente ocorreu por volta das 20h. Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários encontraram partes do corpo da vítima espalhadas pela pista, indicando que vários veículos passaram sobre ela após o atropelamento inicial. Devido ao estado do corpo, não foi possível identificar o sexo ou a identidade no local.

A perícia foi acionada, assim como a Unidade de Suporte Avançado da concessionária, que constatou o óbito. O delegado Adriano Callsen Alexandrino e a equipe do Plantão Policial acompanharam os trabalhos.

A identificação só foi possível após o irmão da vítima, Adilson de Oliveira Ferreira Leandro, comparecer à funerária Terezinha de Jesus acompanhado de uma das filhas de Aline. Eles reconheceram tatuagens características — a palavra “mãe” na mão da vítima e outros nomes que fariam referência às filhas e ao ex-marido.

Adilson contou à polícia que Aline, que trabalhava como faxineira em casas de São Carlos, não retornou para casa no horário habitual. Durante a madrugada, familiares ouviram rumores de um atropelamento na Washington Luís, estrada que passa em frente ao bairro onde ela morava. Preocupados, iniciaram as buscas.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será encaminhado para investigação em outra unidade policial. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e não há informações sobre o motorista envolvido no atropelamento.

A família está em estado de choque, segundo relato do irmão, e aguarda os procedimentos do Instituto Médico Legal (IML). O enterro será às 16h30 no Cemitério Municipal de Ibaté. Aline deixa três filhos.

