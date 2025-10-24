Identificada mulher que morreu após capotamento na Washington Luís

Crédito: divulgação

Foi identificada como Fabiana Nascimento Mauro, 57 anos, a mulher que morreu na manhã desta sexta-feira (24) após o carro em que estava capotar na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. A vítima residia em Araraquara e trabalhava na UPA Central, onde era muito querida pelos colegas.

Segundo informações da Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 8h50, na altura do quilômetro 184,5, no canteiro central da via. O veículo, conduzido por um motorista de aplicativo, transportava Fabiana e mais uma passageira. O condutor relatou que perdeu o controle do carro ao desviar em uma curva, momento em que o automóvel colidiu contra a barreira de concreto e capotou, parando com as rodas para cima.

Fabiana morreu no local. As outras duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos de gravidade moderada e foram socorridas por equipes da concessionária e do SAMU. O Corpo de Bombeiros, a Perícia Técnica e uma empresa funerária também estiveram no local.

A rodovia não precisou ser interditada, já que o veículo permaneceu no canteiro central, em uma área de obras. A perícia foi acionada por volta das 11h05, e a remoção do corpo ocorreu após o meio-dia, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. As causas exatas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Nota da Prefeitura de Araraquara

Em nota, a Prefeitura lamentou profundamente a morte da servidora e destacou sua trajetória profissional:

“Fabiana atuou com dedicação e compromisso na UPA Central, deixando uma trajetória marcada pelo cuidado, pela responsabilidade e pelo respeito ao serviço público e à população araraquarense. Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, agradecendo por toda a entrega e contribuição de Fabiana ao servidorismo público.”

