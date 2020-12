Ibaté terá posto do Poupatempo com serviços do Detran

Novo prédio, construído pela Prefeitura de Ibaté no Jardim Mariana, abrigará um posto do Poupatempo, o Detran e serviços municipais - Crédito: Divulgação

O Presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), Ernesto Mascellani Neto, esteve em Ibaté para uma visita técnica ao novo prédio do Detran na cidade e foi recebido pelo Prefeito José Luiz Parella.

O prédio, que teve suas obras recentemente concluídas, tem 438 metros quadrados e está localizado na Rua Eduardo Apréia, no Jardim Mariana. A obra, no valor de R$ 638.604,37, foi realizada com recursos próprios da Prefeitura de Ibaté e abrigará um posto do Poupatempo, com os serviços do Detran SP incorporados ao atendimento.

Além dos serviços no âmbito estadual, como a emissão de RG, CNH, licenciamento, o novo prédio no Jardim Mariana terá alguns serviços da Prefeitura de Ibaté, que serão integrados ao sistema estadual.

Neto Mascellani elogiou o município e a estrutura oferecida e destacou que Ibaté será a quarta cidade do Estado a ter seus serviços municipais integrados ao

Prefeito Zé Parrella e o Presidente do Detran, Ernesto Mascellani Neto: Ibaté terá posto do Poupatempo

sistema Poupatempo. "Dessa forma, se alguém estiver em outro município de São Paulo e precisar de um documento da Prefeitura de Ibaté poderá emiti-lo de onde estiver. Estamos, agora, apenas resolvendo algumas adequações e, em breve, a cidade já poderá contar com o Poupatempo. Ibaté está de parabéns!".

Para o Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, a vinda do Poupatempo para a cidade representa facilidade na vida dos ibateenses, que não precisarão mais sair da cidade para terem os serviços estaduais. "Hoje, para tirar um documento pessoal ou fazer um licenciamento, temos que ir até São Carlos. Com o Poupatempo Ibaté, conseguiremos fazer tudo sem precisar sair da cidade. Além disso, os serviços municipais, que serão instalados juntos no novo prédio, irão facilitar o acesso e o atendimento para todos. Estamos pensando o futuro de Ibaté, que não para de crescer e se fortalecer", projetou Zé Parrella.

