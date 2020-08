Ibaté terá Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no sábado (22)

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté, por meio da Vigilância Epidemiológica, participa do dia D de Vacinação Contra o Sarampo, no sábado (22). Seguindo todas as medidas sanitárias para prevenção da Covid-19, a vacinação será feita das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Programa Saúde da Família (PSF) do município.

A ação faz parte da segunda etapa da Campanha Nacional de Sarampo e se destina, principalmente, para a imunização de adultos de 30 a 49 anos. Já para crianças e pessoas de outras idades, a vacina só será aplicada se estiver atrasada.

Segundo a Secretária-adjunta Municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, mesmo nesse período de co-circulação do vírus SARS-CoV-2, é essencial que os serviços de vacinação mantenham suas atividades, seguindo o Programa Estadual de Imunização. "Estamos adotando todas as abordagens para minimizar os riscos relacionados a Covid-19. Seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, todas as UBSs e PSFs de Ibaté estarão abertas durante todo o dia para vacinação, justamente para não ter aglomeração".

Depois de duas décadas sem circulação endêmica do vírus do sarampo, em 2019 a doença foi reintroduzida no estado de São Paulo, quando foram notificados 53.353 casos suspeitos, com a confirmação de 17.816 casos e 14 óbitos.

No período entre a 1ª e a 26ª Semana Epidemiológica de 2020 já foram registrados no Estado 2.526 casos suspeitos de sarampo, 701 casos confirmados, 1 óbito. As faixas etárias mais acometidas são de adultos jovens de 20 a 29 anos (26,8%), de crianças menores de um ano (22,9%), e de adolescentes entre 15 a 19 anos (15,6%).

"Esperamos a adesão de todos para a vacinação no sábado e lembramos que é importante levar a carteira de vacinação", finalizou Elaine Sartorelli Breanza.

