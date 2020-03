Ibaté segue sem nenhum caso confirmado de covid-19

Crédito: Pixabay

A cidade de Ibaté registra 02 (dois) casos de pacientes internados, sendo 01 (um) na Santa Casa de São Carlos e 01 (um) no Hospital Municipal de Ibaté.

Todos aguardam o resultado do swab colhido e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, em Ribeirão Preto.



A paciente de 43 anos que estava internada na Santa Casa de São Carlos, teve alta médica na tarde de hoje e aguardará o resultado do exame para

coronavírus, em sua residência.



A cidade também possui 02 (dois) casos suspeitos em isolamento domiciliar e 01 (um) óbito de uma mulher de 85 anos. Esses casos também

aguardam resultado do swab para COVID-19.





