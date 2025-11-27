Ibaté se prepara para inaugurar a maior iluminação de Natal jamais vista na história

Crédito: Divulgação

A magia do Natal vai tomar conta da Praça Central de Ibaté nesta sexta-feira, dia 28, com a inauguração oficial da iluminação natalina e dos tradicionais presépios que encantam moradores e visitantes todos os anos.

A programação começa às 19h, com a Missa na Igreja Matriz São João Evangelista, reunindo a comunidade para um momento de fé e reflexão.

Às 20h, acontece a tão aguardada inauguração das Luzes de Natal e do Presépio em tamanho natural na Praça Central, que promete emocionar o público com um espetáculo de cores, brilho e detalhes que remetem ao espírito natalino.

Logo em seguida, às 20h15, será inaugurado o Presépio artesanal “Angelin Perruci”, na Igreja Centenária, uma obra tradicional e cuidadosamente preparada, que preserva a história e a cultura local.

O prefeito Ronaldo Venturi destaca a importância do momento e convida toda a população para participar.

“É sempre uma alegria imensa celebrarmos juntos o início do período natalino em nossa cidade. Preparamos tudo com muito carinho para que as famílias de Ibaté possam viver esse momento especial jamais visto na história da cidade. Convido todos a estarem conosco nesta noite tão bonita e cheia de significado.”

No sábado dia 29, às 20h30, haverá a apresentação da banda Renovare da Paróquia do Perpétuo Socorro, do Jardim Cruzado e no domingo às 20h, tem a chegada do Papai Noel da Ong da Fábrica da Alegria e o show do cantor Rafa Custódio, marcando a primeira semana de festividades de Natal da cidade de Ibaté.

