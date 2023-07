Ibaté representa a região Central do Estado em governança do sistema de bibliotecas públicas

Crédito: Divulgação

A bibliotecária responsável pela Biblioteca Municipal de Ibaté, Letícia Silveira Toniolo, está entre os gestores selecionados para compor o grupo de trabalho para a constituição de uma governança para o SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), que tem por objetivo formular políticas de governança que fortaleçam a rede de bibliotecas paulistas.

O grupo de trabalho é composto por gestores das 15 regiões administrativas do Estado, sendo a cidade de Ibaté uma das selecionadas para representar a região administrativa central.

O foco dos encontros do grupo é desenvolver o potencial da rede de bibliotecas, pensar a colaboração entre as unidades por meio de inovação e redes cooperativas, além de desenvolver práticas que têm por objetivo aperfeiçoar e atender às suas demandas em longo prazo.

A última reunião do grupo de trabalho aconteceu no dia 10 de julho, nas dependências da Biblioteca de São Paulo (BSP), onde foram realizadas dinâmicas a fim de discutir e levantar propostas para a incidência de municípios e regiões administrativas na construção do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PELLLB) do Estado de São Paulo, com o fim de assegurar a todos o acesso ao livro, à leitura e à literatura. Também foram trabalhados temas referentes à curadoria de livros para a rede de bibliotecas do Estado e formulação de estratégias que garantam o acesso e a participação ativa destas bibliotecas aos processos curatoriais e formação de acervos inclusivos.

Para Letícia, é muito gratificante integrar este grupo. “Sou grata por conseguir contribuir para o fortalecimento das bibliotecas públicas de São Paulo, onde muitas acabam enfrentando sérias dificuldades por falta de investimentos”, apontou. Além desta contribuição, a gestora destaca a importância da formação de conexões entre os pares - que proporciona maior visibilidade da Biblioteca de Ibaté entre as bibliotecas do Estado -, e a constante capacitação na área, garantindo o desenvolvimento de melhores práticas de gerenciamento da biblioteca e ações voltadas à população.

SisEB

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) integra as 606 bibliotecas públicas em 435 municípios paulistas, incluindo a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, laboratórios de experiências do conceito Biblioteca Viva. É coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e tem a SP Leituras como parceira em sua operação.

Biblioteca Municipal de Ibaté

Endereço: Av. São João, 742, Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Telefone: (16) 3343-3067

E-mail: ibate.biblioteca@gmail.com

