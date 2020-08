Ibaté reforça kit merenda com hortifruti da agricultura familiar

Crédito: Divulgação

A Secretária Municipal de Educação de Ibaté, Fátima Heck Vaz, lembrou que as famílias ainda receberam orientações para a higienização das mãos, das embalagens e das frutas, verduras e legumes antes do consumo. "Um projeto que além de ajudar na alimentação dos nossos alunos, ainda está ajudando os produtores agrícolas locais".

A chamada pública dos agricultores familiares e a entrega dos kits para as famílias foi realizado com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e com base na Lei n° 13.987/2020, de 07/04/2020, que visa ajudar na alimentação das crianças durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da Covid-19.

Kit merenda

O projeto reforça o trabalho que a Prefeitura de Ibaté vem fazendo, desde o mês de maio, com a distribuição de kit merenda. Todos os alunos matriculados na rede municipal de educação, desde a creche até o quinto ano do Ensino Fundamental, recebem mensalmente um kit com arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar, macarrão, sal, leite em pó e óleo de soja.

Fátima Heck Vaz destacou que em situações normais a Prefeitura de Ibaté oferece a merenda nas férias, mas com o isolamento social durante a pandemia foi necessário criar uma outra alternativa, entregando o alimento para que a própria família prepare em casa.

A distribuição dos kits é feita na unidade escolar em que o aluno está matriculado e realizada pela equipe escolar, seguindo todas as medidas sanitárias para o controle do coronavírus.

Para o mês de agosto, a entrega do kit merenda em Ibaté começa nesta terça-feira (25) e vai até o dia 28 de agosto, com a seguinte programação:

25/8 - Berçário I e Pré I das 7h30 às 11h30

25/8 - Berçário II e Pré II das 12h30 às 16h30

26/8 - Maternal I e 1º ano das 7h30 às 11h30

26/8 - Maternal II e 2º ano das 12h30 às 16h30

27/8 - 3º ano das 7h30 às 11h30

27/8 - 4º ano das 12h30 às 16h30

28/8 - 5º ano das 7h30 às 11h30

28/8 - EJA das 12h30 às 16h30

