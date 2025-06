Ibaté reforça ações de prevenção contra incêndios durante a estiagem com o plano “Ibaté Sem Fogo”

O encontro marcou o lançamento da Operação Estiagem 2025, que faz parte do programa estadual SP Sem Fogo, anteriormente conhecido como Operação Corta Fogo.

O objetivo é proteger vidas, preservar o meio ambiente e reduzir danos materiais causados por incêndios durante o período mais seco do ano, que vai de junho a setembro.

O plano estabelece diretrizes e procedimentos para ações preventivas e de combate a incêndios tanto na área urbana quanto na zona rural.

O prefeito Ronaldo Venturi participou da reunião e destacou a importância do trabalho conjunto. "A prevenção é sempre o melhor caminho. O período de estiagem exige atenção redobrada e o empenho de todos. Estamos mobilizando nossas equipes e unindo forças com as empresas, as concessionárias, além da comunidade para que possamos atravessar esse período com segurança, minimizando os riscos de incêndios e protegendo o nosso meio ambiente e a nossa população". Ressaltou o prefeito.

A ação conjunta envolve a elaboração do Plano de Emergência e do Plano de Auxílio Mútuo, garantindo agilidade no acionamento das equipes e na resposta às ocorrências. Além disso, as equipes seguem em constante treinamento e monitoramento.

O Coordenador da Defesa Civil, Everton Perucci, também reforçou a necessidade da conscientização. "Nosso trabalho não se limita apenas ao combate. A prevenção é essencial. Contamos com o apoio da população para evitar atitudes de risco, como queimadas em terrenos, lixo e áreas verdes".

Estiveram presentes na reunião representantes das secretarias municipais, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, EcoNoroeste que é a concessionária que administra a rodovia Washington Luís no trecho de Ibaté, além de representantes de empresas do setor produtivo, como as usinas e a CPFL.

A campanha “Ibaté Sem Fogo” simboliza esse compromisso do município em unir poder público, empresas e a comunidade no combate aos incêndios em vegetações e áreas florestais.

A população pode fazer a denúncia de incêndios pelo número 153.

