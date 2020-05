Ibaté recebe ônibus escolar da Secretaria Estadual da Educação

Crédito: Divulgação

A rede municipal de Educação recebeu do Governo do Estado de São Paulo mais um ônibus escolar. O veículo deverá ser utilizado, exclusivamente, para o transporte escolar de alunos da cidade de Ibaté.

Os veículos possuem características que permitem sua operação em zonas rurais. Há modelos que comportam até 44 estudantes sentados, além do condutor, e são equipados com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel, para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Os ônibus são movidos a diesel e possuem condição de operação com biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel. O comprimento total máximo é de 9 metros, a largura de 2,6 metros e a altura de 3,5 metros e capacidade para suportar até 3 mil quilos.

“O secretário estadual da educação, Rossieli Soares, havia comentado sobre esse veículo, quando entrou em contato com o prefeito José Luiz Parella, no início do ano durante as reuniões sobre o Protocolo de Segurança nas Escolas”, lembrou Fátima Donizetti Heck Vaz, secretaria da Educação.

A área da educação sempre foi uma preocupação constante do atual prefeito. “Mais um veículo para que nossos alunos, quando voltar o período de aulas e acabar a quarentena, possam viajar sem correr nenhum risco e tendo muito conforto”, comentou o prefeito.

