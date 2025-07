Ibaté recebe o protocolo de intenções do Programa Alimentar o Futuro

A Prefeitura de Ibaté recebeu, nesta quarta-feira (30), o protocolo de intenções do Programa Alimentar o Futuro, iniciativa do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp, executada em parceria com o Ciesp e o Sesi-SP.

O documento foi assinado pelo prefeito Ronaldo Venturi durante reunião com o analista de responsabilidade social Matheus Caracho Nunes e o gestor do programa Fábio Gomes, reafirmando o compromisso do município com uma alimentação mais saudável para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

As ações do programa já estão em andamento na cidade, com cursos de qualificação para merendeiras e nutricionistas, visando aprimorar a qualidade nutricional da merenda escolar.

O Programa Alimentar o Futuro busca garantir a segurança alimentar e nutricional de crianças de 0 a 10 anos, por meio da oferta de alimentação adequada em escolas e creches, formação de profissionais de saúde e assistência social, apoio a políticas municipais e criação de um observatório de monitoramento alimentar.

