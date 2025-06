Ibaté recebe o 1° encontro de carros antigos neste domingo em comemoração aos 132 anos da cidade

Compartilhar no facebook

Como parte da programação de aniversário dos 132 anos de Ibaté, a cidade será palco de um evento inédito e especial que é o 1º Encontro de Carros Antigos de Ibaté, que acontece neste domingo, dia 15 de junho à partir das 7h da manhã, na Pirâmide da Mata do Alemão.

O evento promovido pela Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, promete proporcionar ao público uma verdadeira viagem no tempo sobre quatro rodas, reunindo veículos com mais de 30 anos de história, que preservam ao máximo sua originalidade. A exposição é organizada pelo grupo Eterno Antigomobilismo, conhecido pela realização de encontros que celebram o charme e a memória do antigomobilismo.

Além da exposição dos veículos, o encontro contará com uma programação especial para toda a família, com músicas ao vivo, venda de miniaturas de carros, além de uma praça de alimentação com diversas opções de comidas e bebidas.

A participação é totalmente gratuita e o evento é aberto ao público.

A realização é da Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura, Lazer e Turismo. “Estamos muito felizes em trazer esse evento para Ibaté. Além de valorizar a cultura do antigomobilismo, queremos proporcionar um domingo especial para as famílias da nossa cidade, dentro das comemorações de aniversário dos 132 anos. Convidamos a todos para prestigiar e aproveitar esse momento único”. Destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

