Ibaté recebe encontro de paramotor neste final de semana

Crédito: divulgação

Entre os dias 23 e 25 de junho, acontece o 1º Parafly Ibaté. No dia 23, sexta-feria, às 7h, tem recepção e revoada dos pilotos de paragliders. Às 15h, tem revoada e confraternização. No dia 24 de junho, sábado, tem Revoada e Salto do Balão Rollover, o que se repete à tarde, por volta das 15h. No dia 25 de junho, domingo, tem Revoada e tarde Free Fly com pilotos locais.

Confira a programação completa

Sexta-feira DIA 23/06

DAS 7:00h as 12:00h revoada recepção dos pilotos

12:00H as 15:00h almoço

das 15:00h as 18:00h revoada

Sábado 24/06

das 7:00h as 10h revoada

das 10h as 12:00h palestra com pilotos (segurança de voo e regras RBAC Anac) DIRETORIA ABPM ( Associação Brasileira de Paramotor)

das 12:00 as 15:00h almoço

das 15:00h as 18:00h revoada

das 19:30 h as 00:00 confraternização Fly Rock Banda Alpina Nacional e sorteio de brindes para pilotos

Domingo 25/06

das 7:00 as 9:00h revoada despedida dos pilotos

das 16:00h as 18:00h tarde free fly pilotos locais

Leia Também