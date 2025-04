Ibaté recebe dois ônibus novos e adaptados para o transporte coletivo urbano

Novos ônibus atenderão exclusivamente ao transporte urbano de Ibaté, no programa “Tarifa Zero” - Crédito: Divulgação

Aconteceu na manhã desta terça-feira, 22, no Paço Municipal, a entrega de dois novos ônibus de transporte coletivo para a cidade de Ibaté.

O diretor da Paraty, Luiz Gustavo Herszkowicz, mostrou os novos veículos ao prefeito Ronaldo Venturi, ao vice-prefeito Damião Sousa e aos secretários municipais de Segurança Pública, Major Fumagale e ao Secretário Adjunto de Segurança Pública, Marco Aurélio.

Visando oferecer mais conforto e qualidade para os usuários do transporte urbano, os novos ônibus do ano 2025, que vão substituir os dois mais antigos, contam com ar-condicionado, maior capacidade de passageiros, tomadas USB e plataforma elevatória para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, tudo isso sem custos adicionais para o município.

Cada veículo novo tem 46 lugares sentados e 35 em pé, representando um aumento significativo na capacidade, já que os ônibus atuais têm 36 lugares sentados e 30 em pé.

Esses novos ônibus atenderão exclusivamente ao transporte urbano de Ibaté, no programa “Tarifa Zero”, garantindo mais conforto, acessibilidade e eficiência para a população.

Durante a entrega, o prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da conquista para o município: “É mais uma grande conquista para a nossa população. Estamos garantindo transporte público de qualidade, moderno, acessível e gratuito, mostrando o compromisso da nossa gestão com o bem-estar e a inclusão de todos os ibateenses. Esses novos ônibus vão trazer mais segurança, conforto e dignidade para quem depende do transporte coletivo no dia a dia".

O diretor da Paraty, Luiz Gustavo Herszkowicz, destacou a importância do investimento. “É muito bom ver Ibaté saindo na frente e sendo diferenciada na oferta de serviços de transporte público com ônibus tão novos".

Também está sendo feito um estudo para mudanças de horário e na adequação dos pontos nos bairros da cidade.

