Ibaté recebe do Governo do Estado R$ 184 mil para serviços de Assistência Social

A diretora de Cidadania e Assistência Social de Ibaté, Adriana Martineli Adegas, assinou na tarde do último dia 27 de fevereiro (quinta-feira), no Palácio dos Bandeirantes, convênio com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para receber R$ 184 mil via Fundo Municipal de Assistência Social.

Ibaté faz parte da macrorregião III, juntamente com Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara. No total, o Governo do Estado repassou R$ 131 milhões para 261 municípios.

Adriana explica que esses recursos devem ser aplicados nos serviços oferecidos para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco social, pessoas em situação de rua e violência, pessoas com deficiência, em situação de discriminação em decorrência de orientação sexual/raça/etnia, adolescentes em conflito com a lei e migrantes, entre outros.

A secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes, falou sobre o repasse. “Ao repassarmos o recurso para o município responsável pela gestão e escolha dos serviços sócios assistenciais, queremos garantir o fortalecimento da rede de proteção local atendendo as demandas reais de seus moradores”, afirmou.

Adriana ressalta que os recursos serão utilizados no custeio e manutenção dos serviços sócios assistenciais, oferecidos por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos programas de acolhimento. “Esses recursos são muito importantes para a Prefeitura poder manter os programas desenvolvidos para atender pessoas em vulnerabilidade social, indivíduos em situação de risco pessoal e resolver situações de violações de direitos”, finalizou.

