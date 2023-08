Ibaté recebe ação do programa Viagem Literária nesta quinta-feira (17)

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 17, a Biblioteca Municipal de Ibaté recebe o módulo “Contação de Histórias” da 15ª edição do Programa Viagem Literária, contando com a presença da Companhia Tricotando Palavras.

As apresentações acontecerão em dois horários, às 9h e às 14h, no espaço da Biblioteca Municipal, situada na Avenida São João, 742, ao lado da Secretaria de Educação de Ibaté, com entrada gratuita e classificação livre.

O Viagem Literária, programa dedicado ao estímulo à leitura, literatura e valorização das bibliotecas públicas, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, chega à 15ª edição e Ibaté é uma das cidades contempladas com contação de histórias, oficinas e encontros com escritores. “Com iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e da SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, o Viagem Literária acontece em Ibaté com a parceria da Prefeitura Municipal”, relata Letícia Silveira, bibliotecária responsável.

VIAGEM LITERÁRIA

De julho a novembro de 2023, 72 bibliotecas de 71 cidades do Estado de São Paulo realizam a 15ª edição do programa Viagem Literária, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em Ibaté, tem apoio da Prefeitura Municipal por meio da Biblioteca Municipal.

O eixo da programação deste ano é a literatura brasileira contemporânea, que engloba as produções de autoras e autores literariamente ativos nas primeiras duas décadas do século 21, o que inclui tanto escritoras e escritores nascidos ou que tenham publicado/estreado no século 20, quanto aqueles nascidos neste início de milênio.

