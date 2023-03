Ibaté recebe a equipe do Saica de Brotas e pesquisadores da Aldeia Infantil

Amanda Affonso Vieira, Coordenadora da Assistência Social, membros do Saica e pesquisadores da Aldeia Infantil - Crédito: Divulgação

Na última quinta-feira, o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente de Ibaté recebeu Elisangela Santos e Rafael Losada, Pesquisadores da Aldeia Infantil, membros do Saica e uma adolescente da cidade de Brotas, para que juntas, as cidades realizem interação entre os adolescentes acolhidos, que participarão de uma pesquisa ao nível nacional.

A Aldeia Infantil SOS está realizando em âmbito nacional a pesquisa “Situação e acesso aos direitos de crianças, adolescentes e jovens em cuidados alternativos no Brasil”, por meio do Instituto Bem Cuidar, com o apoio do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social.

Amanda Affonso Vieira, Coordenadora da Assistência Social, conta que a pesquisa e a publicação dos seus resultados têm o potencial para contribuir na qualificação dos serviços de acolhimento e de fortalecimento familiar, especialmente por combinar técnicas, abrangência territorial e diversidades de sujeitos de pesquisa. “Para tanto, será utilizada metodologia quali-quantitativa, abrangendo as 5 regiões do país (municípios de grande, médio e pequeno porte), a partir de contribuições de diferentes atores do Sistema de Garantia de Direitos e de crianças, adolescentes e jovens, inclusive egressos”, apontou.

“Por motivos variados, pesquisas sobre serviços de cuidados alternativos no Brasil tendem a se restringir a municípios de grande porte, sobretudo capitais. Dentre as contribuições da pesquisa ora realizada pela “Aldeias Infantis SOS”, destaca-se a inclusão de serviços localizados em municípios de diferentes portes. Nesse sentido, a participação da cidade de Ibaté foi de grande importância, pois contribuirá para traçar, de forma precisa, os perfis de crianças, adolescentes e jovens em serviços de cuidados alternativos, assim como identificar as causas que os levaram a essa situação” afirma Rafael Losada coordenador da Pesquisa.

Sendo assim, Amanda e a equipe técnica do Saica, afirmam sobre a importância em participar da pesquisa, visando assim colaborar nos estudos e nas práticas diárias de trabalho com as crianças e adolescentes. A coordenadora ressalta ainda sobre o benéfico momento de parceria com a equipe do Leca de Brotas, através de trocas de conhecimento e até mesmo a amizade entre os adolescentes de ambos os serviços.

