Ibaté realiza segunda etapa da Operação Metanol e não encontra irregularidades

25 Out 2025 - 10h05Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de Ibaté, por meio da Guarda Civil Municipal, da Vigilância Sanitária e do setor de Fiscalização, em parceria com a Polícia Civil, sob o comando do delegado Ramom Alves, realizou nesta sexta-feira (24), a segunda etapa da Operação Metanol no município.

A ação teve como principal objetivo vistoriar estabelecimentos comerciais, garantindo que os produtos comercializados estejam em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

Durante a fiscalização, diversos comércios da cidade foram visitados pelas equipes, que verificaram documentação, armazenamento e procedência de produtos. Segundo o balanço divulgado, nenhuma irregularidade foi constatada, demonstrando o comprometimento dos comerciantes locais com a legalidade e a proteção ao consumidor.

A Operação Metanol faz parte de uma estratégia preventiva e integrada, que busca coibir a venda de produtos adulterados ou potencialmente perigosos à saúde pública. A iniciativa reforça ainda a importância da atuação conjunta entre os órgãos municipais e as forças de segurança estaduais.

As autoridades destacaram que o trabalho seguirá de forma contínua em Ibaté. “Nosso objetivo é garantir a segurança da população e o cumprimento das normas sanitárias e legais. Essas ações reforçam o compromisso do município e das forças de segurança com a proteção dos cidadãos”, afirmaram os representantes da operação.

A Prefeitura de Ibaté e as forças de segurança reafirmam que novas etapas da Operação Metanol serão realizadas periodicamente, mantendo o monitoramento constante e preventivo nos estabelecimentos comerciais da cidade.

