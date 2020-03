Ibaté realiza ações de combate ao mosquito da dengue

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté, através das secretarias municipais de Saúde e de Serviços Públicos, realizou diversas ações durante o final de semana para combater o mosquito Aedes aegpyti, causador de doenças como a dengue.

A ação aconteceu em vários pontos e bairros da cidade. Cerca de 100 funcionários públicos participaram do ato. A prefeitura vai avaliar os resultados para discutir novas ações futuras.

Elaine Sartorelli, secretária-adjunta de Saúde, explicou que com esse período de muitas chuvas, a proliferação do mosquito aedes tem crescido muito na cidade e região. “Estamos fazendo esse trabalho de conscientização para que a população colabore e nos ajude a cuidar dos quintais de suas residências, pois temos visto muito terrenos com lixo e água parada, ambientes totalmente favoráveis para procriação do mosquito”, contou.

Mutirões, visitas aos imóveis e distribuição de material informativo foram algumas das atividades que foram realizadas pelas secretarias municipais. “Os agentes estão visitando casas e estabelecimentos e solicitamos a colaboração de todos. Não estamos fazendo essas ações com intuito de multar e sim orientar, esclarecer dúvidas, de maneira a conscientizar os moradores para que evitem a criação de criadouros do mosquito”, afirmou Sartorelli.

Ela explica que os agentes irão continuar visitando as casas e comércios para por fim aos criadouros, recolhendo entulhos e materiais inservíveis que, porventura, estiverem nos quintais das residências.

