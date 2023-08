Ibaté prorroga vacinação contra gripe

SIGA O SCA NO

Menos de 10% das pessoas que recebem a vacina desenvolvem febre, mal-estar e dores musculares - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretária informou nesta quinta-feira, 3, que prorrogou até dia 31 de agosto a Campanha de Vacinação contra a Gripe (H1N1), para toda população acima dos 6 meses de idade.

As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e PSF's, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 15h. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de endereço.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária Municipal de Saúde, destaca que a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade. O período de incubação dos vírus influenza é geralmente de dois dias, variando entre um e quatro dias. Os sinais e os sintomas da doença são muito variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática até formas graves. “A transmissão ocorre principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas respiratórias produzidas por tosse, espirros ou fala da pessoa infectada para uma pessoa suscetível”, explicou. “A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para estes quadros mais graves”, concluiu.

A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é segura e eficaz. Como o vírus tem alta capacidade de mutação e muda suas características ao longo do tempo, é preciso se imunizar todos os anos. A cepa do vírus H1N1 usada em 2023, por exemplo, é diferente da que foi usada para produzir os imunizantes no ano passado.

Menos de 10% das pessoas que recebem a vacina desenvolvem febre, mal-estar e dores musculares. Geralmente, quem desenvolve esses sintomas está recebendo este tipo de imunizante pela primeira vez. Reações alérgicas são consideradas raras.

