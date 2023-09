Ibaté prorroga vacinação contra gripe Influenza

Crédito: Divulgação

A campanha de imunização contra a Influenza, que tinha como data limite esta quinta-feira, 31, foi prorrogada pela Secretaria de Saúde do Estado até o dia 15 de setembro. Esta é a quarta prorrogação desde maio, primeira data prevista para o final da estratégia, que ainda não atingiu a meta de 90% de cobertura em nenhum dos públicos.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, 45,8% da população prioritária aderiu à vacinação, sendo 3.936 doses aplicadas. Já 7.688 pessoas do público geral se imunizaram contra a influenza desde o início da campanha.

As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e PSF’s, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 15h. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de endereço.

Imunização

Produzida com vírus inativados das três principais cepas em circulação no hemisfério sul, a vacina faz com que o organismo produza anticorpos contra a infecção e estimule a memória das células para que elas aprendam a lidar com o vírus.

Menos de 10% das pessoas que recebem a vacina desenvolvem febre, mal-estar e dores musculares. Geralmente, quem desenvolve esses sintomas está recebendo este tipo de imunizante pela primeira vez. Reações alérgicas são consideradas raras.

Para as gestantes, a vacina não apresenta qualquer risco diferente do que para o resto da população e, além dos benefícios para a mulher, estudos apontam que a proteção contra o vírus influenza foi superior a 60% nos primeiros seis meses de vida dos bebês de mães vacinadas.

O imunizante pode ser aplicado em qualquer momento da gestação e para mulheres em puerpério, que é o período de 45 dias após o parto.

Além dos chamados grupos prioritários, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. Isso porque, uma vez imunizado, há menos chance de contrair e transmitir a gripe, diminuindo o risco de contaminação até daquelas pessoas que não foram vacinadas.

