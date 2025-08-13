Ibaté prorroga inscrições para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural

Prefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal Adjunta de Cultura e Turismo de Ibaté anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para candidatos e eleitores interessados em participar da eleição do Conselho Municipal de Política Cultural. O novo período vai de 1º a 19 de agosto de 2025, com o objetivo de ampliar a participação da comunidade e garantir maior acesso ao processo eleitoral.

A eleição será realizada no dia 19 de agosto, às 19h, no Auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida São João, 1771, Centro.

As inscrições podem ser feitas presencialmente em dois locais:

Biblioteca Municipal de Ibaté (Avenida São João, 742, Centro) – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Centro Cultural de Ibaté (Rua Itirapina, s/n, Jardim Cruzado) – de segunda a quinta-feira, das 9h às 19h30, e às sextas-feiras, das 9h às 16h30.

Requisitos para eleitores: ter 18 anos ou mais, residir em Ibaté (com comprovante de residência), comprovar atuação na área cultural do município e apresentar documento oficial com foto no ato da inscrição.

Requisitos para candidatos (sociedade civil): a inscrição deve ser presencial nos mesmos locais e prazos, com a escolha de apenas um segmento cultural para representar: segmento artístico-cultural ou cultura popular, tradicional e/ou patrimônio cultural. É necessário apresentar RG, CPF, título de eleitor de Ibaté, comprovante de residência e comprovação de atuação cultural por pelo menos dois anos, como portfólio, certificados, reportagens ou registros de participação em eventos.

O regulamento completo está disponível no Diário Oficial de Ibaté e no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas na Biblioteca Municipal pelo telefone/WhatsApp (16) 3343-3067 ou pelo e-mail biblioteca@ibate.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Leia Também