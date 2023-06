Ibaté promove pré-conferências para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté em conjunto com a Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social estão realizando uma série de pré-conferências para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento tem como objetivo discutir políticas públicas de assistência social e eleger prioridades políticas para os níveis de governo e organizações da sociedade civil que representam usuários, trabalhadores e entidades de assistência social.

Segundo a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Juliana Nasser, a participação dos usuários é de suma importância para o sucesso da Conferência. "A presença dos usuários é fundamental para que os objetivos sejam alcançados, já que a finalidade principal é avaliar o que está sendo realizado e propor medidas para que a política de assistência social possa avançar para atender às necessidades e direitos dos seus usuários", afirmou.

As Pré-conferências ocorreram no Centro de Convivência da Melhor Idade, no Centro Cultural com os pais do Programa Criança Feliz. “A próxima acontece nesta quarta-feira, 21, às 9h na Apae. Estes momentos são de elevada importância para realizarmos avaliações e buscas de melhorias para a população, ressalta a coordenadora, que contou que tanto na pré-conferência, como na conferência Municipal serão abordados 5 eixos, definidos na Resolução nº 90 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, de 21/12/2022”, explicou Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social.

A Conferência Municipal de Assistência Social é uma preparação para a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada em 2023. O evento tem como objetivo avaliar a Política Nacional de Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Com o tema “O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, a conferência nacional abordará cinco eixos: financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos, e benefício e transferência de renda.

Leia Também