Ibaté promove palestra educativas sobre segurança no trânsito nas escolas de Ibaté

Crédito: divulgação

A educação como instrumento de transformação já começa a mostrar resultados nas escolas municipais de Ibaté.

Por meio de uma série de palestras educativas sobre segurança no trânsito, promovidas pelo Departamento Municipal de Trânsito, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Educação, centenas de alunos estão sendo conscientizados sobre a importância de atitudes seguras nas vias públicas.

A iniciativa, voltada especialmente para crianças em idade escolar, tem abordado desde temas do cotidiano escolar, como segurança na entrada e saída das unidades e até noções amplas de trânsito, como o uso correto da faixa de pedestres, o respeito aos semáforos, o uso do cinto de segurança e, principalmente, o exemplo que os adultos devem dar como motoristas e pedestres.

O projeto tem ganhado reconhecimento e chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que manifestou interesse em estabelecer uma parceria para ampliar o alcance das ações e incluir conteúdos sobre cidadania e direitos, criando assim uma formação mais ampla e contínua desde os primeiros anos escolares.

A responsável educacional de trânsito e GCM, Jóice Fabiana de Souza, destacou a importância da conscientização. “A continuidade e possível expansão dessa iniciativa visam envolver mais escolas e comunidades, promovendo uma verdadeira cultura de paz e responsabilidade no trânsito. É a educação transformando o trânsito um passo de cada vez.”

As palestras fazem parte de um projeto mais amplo da Prefeitura de Ibaté, que busca melhorias em todo o sistema de circulação de pessoas e veículos no município.

As palestras nas escolas municipais continuam na semana e na segunda dia 12 de maio às 13h será a vez das crianças da escola Antônio Deval às 13h.

A campanha reforça que educação e responsabilidade são os principais caminhos para um trânsito mais seguro. As crianças aprendem, compartilham com suas famílias e tornam-se multiplicadoras de uma nova consciência cidadã.

