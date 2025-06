Ibaté promove ação conjunta entre educação e saúde no combate à dengue

A iniciativa foi coordenada pelo Departamento de Controle de Vetores e teve como foco principal a conscientização das crianças sobre a importância da prevenção à doença.

Com um olhar pedagógico, os professores abraçaram a proposta, desenvolvendo atividades lúdicas e educativas com os alunos. A ação buscou despertar desde cedo a responsabilidade de cada cidadão no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

O evento contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, da Secretária de Educação, Rosângela Oliveira (Nova) e do secretário de Saúde Diangeles Chagas, que acompanharam de perto o envolvimento das equipes e dos alunos nas atividades.

Para o prefeito Ronaldo Venturi, a união entre as pastas é essencial para garantir resultados efetivos. “Quando saúde e educação caminham juntas, quem ganha é toda a população. Estamos trabalhando de forma integrada para garantir qualidade de vida e um futuro mais consciente para nossas crianças”. destacou.

A ação reforça o compromisso da administração municipal em combater a dengue com informação, prevenção e o engajamento de toda a comunidade escolar.

