Ibaté promove 2ª edição do Julho das Pretas com programação dedicada às mulheres negras

A Prefeitura de Ibaté realiza, nesta terça-feira (29), a 2ª edição do Julho das Pretas, uma iniciativa voltada à valorização das mulheres negras e suas lutas históricas. O evento será realizado a partir das 14h no Centro de Convivência da Melhor Idade, localizado na Rua João Altéia, nº 290, na Vila Tamoio.

Com o tema “Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver”, a programação marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e tem como objetivo destacar o protagonismo, a resistência e as contribuições das mulheres negras na busca por justiça social e igualdade.

A programação inclui momentos de acolhimento, apresentações culturais, reflexão e troca de experiências. Confira:

Programação

14h00 – Credenciamento

14h30 – Abertura com execução dos hinos (Nacional, Ibaté e Negritude)

15h00 – Apresentação cultural

15h30 – Contextualização da data

16h00 – Talk Show “Bem Viver!”

17h00 – Encerramento com café da tarde e estandartes

O evento busca acolher, fortalecer e valorizar as vivências de mulheres negras (pretas e pardas), indígenas e todas aquelas que defendem pautas de equidade racial e de gênero.

As interessadas em participar devem se inscrever previamente por meio do formulário online disponível no link: https://forms.gle/VZnaE9L7KAXW7wgj6. As vagas são limitadas.

Leia Também