Ibaté passa a contar com Departamento Municipal de Trânsito - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté inicia as atividades do Departamento Municipal de Trânsito, com foco na conscientização, orientação, aplicação da legislação e demais regulamentações atinentes ao trânsito de veículos e pedestres.

Entre as diversas iniciativas tomadas pela Prefeitura, a criação e implementação do Departamento de Trânsito é mais uma ação em prol da segurança dos nossos munícipes, além de ser mais um indicativo do progresso constante que nossa cidade vem alcançando ao longo dos últimos anos.

O novo departamento está ligado à Secretaria Municipal de Governo e contará com ações voltadas à sinalização, controle e análise de tráfego, educação de trânsito, além da fiscalização. A Guarda Municipal será a responsável pelas ações de fiscalização e controle do tráfego.

O Prefeito Zé Parella destaca que Ibaté está atingindo um outro nível como município. “Diante do crescimento que tivemos e ainda teremos nos próximos anos, é fundamental preparar a estrutura necessária para atender bem nossa gente. Como resultado desse crescimento vários serviços que antes precisavam ser realizados em outras cidades, hoje podem ser realizados aqui mesmo. O Poupatempo, o Posto do INSS e a Nova Rodoviária, são alguns exemplos disso, mas não para por aí, com o crescimento da cidade crescem também as demandas e para atendê-las precisamos de departamentos atuantes”, explicou.

A Prefeitura de Ibaté investe constantemente em sinalização vertical e horizontal de vias, instalação de novos semáforos, substituição de lâmpadas comuns por LED, melhorando a visibilidade.

A Guarda Municipal foi capacitada e já está apta para realizar fiscalizações e autuações, mantendo objetivo: deixar a cidade de Ibaté ainda mais segura. “Campanhas específicas de educação no trânsito serão desenvolvidas, tratando principalmente dos casos de maior incidência de acidentes, como excesso de velocidade, utilização de celulares ao volante e uso de álcool antes de dirigir”, pontuou o Secretário de Governo, Édison Fernando da Silva.

O novo diretor de Trânsito, Tenente Coronel Nelson Brito, foi convidado pelo Prefeito José Luiz Parella para integrar essa nova estrutura, diante da vasta experiência que possui como Policial Rodoviário e no exercício da Advocacia.

Ao longo dos próximos dias o Departamento de Trânsito realizará reuniões com a presença de representantes da sociedade civil, entidades religiosas, comerciantes e representantes das forças de segurança para ampliar a comunicação direta com os cidadãos.

O Comandante da GCMI, Vitor Reis, aponta que a atuação da Guarda Municipal na nova função de Agentes de Trânsito, vem ao encontro do fortalecimento e abrangência que a instituição tem recebido sob a gestão do governo municipal, e será mais uma atividade muito bem desempenhada pela GCM.

Casos de urgência, emergência ou denúncias envolvendo o trânsito local poderão ser realizadas através do telefone da Guarda Civil Municipal 153.

dMais informações podem ser obtidas através do e-mail d.transito@ibate.sp.gov.br

