Ibaté participa da I Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial

No último sábado, 28 de junho, o município de Ibaté esteve representado na I Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, realizada em Santa Rita do Passa Quatro. O evento reuniu representantes de diversas cidades da região com o objetivo de debater e encaminhar propostas para a V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, em São Paulo.

Participaram do encontro o Secretário Adjunto de Assuntos Administrativos da Educação de Ibaté, a presidente do Conselho Municipal das Relações Étnico-Raciais, a Delegada eleita nas plenárias municipais e sua suplente.

Durante a conferência, os participantes se debruçaram sobre três eixos centrais, a Democracia, Justiça Racial e Reparação. Os debates foram intensos e propositivos, com foco em consolidar políticas públicas eficazes no combate ao racismo estrutural e na promoção da equidade racial. As propostas discutidas nas etapas municipais de Ibaté foram levadas à conferência regional e agora seguem para a etapa estadual.

A participação da delegação de Ibaté reforça o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais justa, plural e antirracista.