Ibaté: “Merenda nas Férias” tem início na segunda-feira (17) em todas as escolas da Rede Municipal -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Centro de Processamento de Alimentos (CPA), dá início na próxima segunda-feira, 17 de julho, ao Programa “Merenda nas Férias”, que acontece até o dia 25 de julho.

Dessa vez a alimentação é servida em todas as unidades escolares, das 11h às 13h.

O programa "Merenda nas Férias" foi idealizado pelo prefeito José Luiz Parella, há 15 anos, com objetivo de garantir uma refeição de qualidade, mesmo em período de recesso escolar dos alunos.

O Projeto têm beneficiado as crianças de toda a rede de ensino de Ibaté. A Lei Municipal nº 2.380, de 06 de março de 2008, de autoria do Poder Executivo, permite ao município manter uma alimentação de qualidade mesmo durante o período de férias escolares aos alunos. "É indispensável que as nossas crianças continuem se alimentando de forma saudável mesmo nas férias. Por isso, buscamos dar continuidade nesse projeto que se tornou referência nacional e garante aos alunos uma boa alimentação, pois sabemos que grande parte das crianças realiza na unidade escolar a refeição mais reforçada do seu dia”, afirmou.

De acordo com Danielle Garcia Chaves, secretária Municipal de Educação e Cultura, a merenda está disponível para mais de quatro mil alunos da rede, desde a Creche até o quinto ano do Ensino Fundamental. “Seguindo a orientação do prefeito José Luiz Parella, neste recesso, as refeições estão a disposição em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h”, salientou.

Segundo Márcia Pisanelli, responsável pelo CPA, os cardápios são planejados de acordo com as recomendações nutricionais. Sob responsabilidade de uma equipe de nutricionistas, que fazem um rigoroso acompanhamento, buscam elaborar um cardápio pensando na saúde e no bem-estar dos alunos, para que, ao retornarem das férias, mantenham o mesmo rendimento escolar. “Quando se oferece uma alimentação adequada há uma colaboração para que, posteriormente, as crianças saibam fazer escolhas que podem promover saúde”, salientou.

Destaque nacional

Em 2019, o Projeto Merenda nas Férias foi destaque em rede nacional, pelo Programa “Encontro com Fátima Bernardes”, na Rede Globo de Televisão. Fátima enviou uma equipe de produtores até a cidade para conhecer o funcionamento do programa que foi idealizado na administração do atual prefeito, que sensível às condições e necessidades de muitas famílias de Ibaté, determinou o fornecimento da merenda escolar, também nas férias.

“A gente começa as transformações perto da gente, então que esse exemplo de Ibaté e de outras escolas, faça com que a gente fique atento, porque realmente as pessoas estão precisando e perto da gente, certamente, tem alguém que está precisando”, relatou a apresentadora Fátima Bernardes.

Após a apresentação dessa reportagem, centenas de gestores municipais também implantaram programa igual, ou semelhante, em seus municípios.

Leia Também