Ibaté leva o programa “Ibaté em Ação” ao Jardim Cruzado neste sábado

A Prefeitura de Ibaté promove neste sábado, 6 de dezembro, mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”, que desta vez será realizado no Jardim Cruzado. O evento, que se tornou uma importante ferramenta de aproximação entre o poder público e a comunidade, oferecerá gratuitamente atendimentos e atividades voltadas à saúde, lazer, assistência social e cidadania.

O atendimento ocorrerá das 9h às 13h, na Praça do Jardim Cruzado, situada na Rua Benedito Barreto, próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Durante a manhã, moradores poderão ter acesso a serviços de saúde, informações sociais, atividades culturais e recreativas.

Um dos maiores destaques será a vacinação antirrábica para cães e gatos. Ao todo, serão disponibilizadas 350 doses, com o objetivo de imunizar animais domésticos e prevenir a raiva — doença que ainda exige atenção das autoridades sanitárias.

Outros serviços também estarão disponíveis aos moradores, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação odontológica, atualização da carteira vacinal, emissão de cartão de estacionamento para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, atualização do Cadastro Único, orientações sobre débitos municipais, coleta de currículos para vagas de emprego e corte de cabelo.

Além dos atendimentos, o evento contará com atividades culturais e de lazer, incluindo brinquedos infantis, oficinas de circo e grafite, apresentação de maracatu, zumba, banda marcial e aula experimental de boxe. Durante toda a programação, pipoca e algodão-doce serão distribuídos ao público.

Outro atrativo será a realização de matrículas para cursos gratuitos do Centro Cultural, com vagas para diversas modalidades artísticas e formativas, como balé, violão, grafite, violino, percussão, canto, capoeira, teclado, dança contemporânea, informática, Excel e robótica.

