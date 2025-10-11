(16) 99963-6036
Ibaté investiga caso de intoxicação por metanol

11 Out 2025 - 11h38Por Da redação
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, nesta sexta-feira (10), que o município de Ibaté está entre as cidades que investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol. O balanço mais recente aponta 25 casos confirmados189 descartados e 160 ainda em investigação em todo o estado.

Segundo o relatório, Ibaté registra um caso confirmado e outro sob análise. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha a situação em conjunto com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), responsável pela investigação das amostras e dos possíveis pontos de origem da contaminação.

