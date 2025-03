IbatÃ© inicia bloqueio e nebulizaÃ§Ã£o para combate Ã  dengue

Ibaté fará nebulização contra a Dengue -

A Prefeitura de Ibaté deu início às ações de bloqueio e nebulização em áreas estratégicas para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. As operações começaram no sábado, 8 de março, no bairro Popular e seguirão conforme análise técnica do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

As medidas visam conter a disseminação da doença, eliminando focos do mosquito e protegendo a população. A prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores, evitando água parada e mantendo quintais limpos.

A continuidade das ações será divulgada conforme o avanço do monitoramento e a necessidade de intervenção nos bairros.

