Ibaté faz manutenção no poço do Castelo e pede economia de água

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio de seu Departamento de Água e Esgoto (DAE), realiza um trabalho de manutenção da bomba de captação do poço profundo do Castelo, no Centro da cidade.

Durante o período de execução do serviço, que está sendo realizado por empresa especializada com a ajuda de funcionários do DAE, o abastecimento de água pode ser comprometido em vários bairros da cidade.

Para que não ocorra desabastecimento, o DAE orienta aos munícipes que economizem água, evitando nos próximos dias a lavagem de carros, calçadas, quintais e qualquer outra ação que consuma muita água.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também