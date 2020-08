Ibaté faz homenagem aos alunos no mês do estudante

Crédito: Divulgação

A Escola Municipal de Ibaté “Julio Benedicto Mendes” fez uma homenagem a seus alunos no mês em que se comemorara o Dia do Estudante. A homenagem foi feita em formato de vídeo, disponível na página do Facebook da escola (https://www.facebook.com/E.M.JulioBenedictoMendes).

Cada aluno foi citado em um cartão virtual que compôs o vídeo e que também foi enviado via WhatsApp para os responsáveis. A unidade atende 168 alunos dos dois últimos anos do Ensino Fundamental 1 (quarto e quinto ano).

Alexandre Moraes Gaspar, diretor da escola, destacou que o objetivo foi marcar a data e estimular os alunos, principalmente, nesse momento difícil. "É importante reconhecer o esforço diário dos alunos, por isso fizemos essa singela homenagem. Além de possibilitar que os alunos revejam os amigos, professores e toda gestão escolar, mesmo que de forma virtual". Ele lembrou que o Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto e se remete a mesma data em 1827, quando D. Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores no Brasil.

A Secretária Municipal de Educação de Ibaté, Fátima Heck Vaz, explicou que com a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do Coronavírus, as atividades e homenagens estão sendo constantemente adaptadas utilizando as ferramentas e recursos virtuais. "Apesar das restrições, a rede municipal de ensino em Ibaté está trabalhando muito e sempre em contato com os alunos e com as famílias, com atividades via redes sociais, telefone ou até impressas, se necessário, quando os pais buscam e devolvem a tarefa do aluno na própria escola".

A rede municipal de ensino de Ibaté conta com 14 unidades e atende 907 alunos da Creche; 870 da Pré-escola e 2464 alunos do Ensino Fundamental 1 (até o quinto ano), com duas turmas de jovens e adultos (EJA).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também