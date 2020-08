Ibaté faz Consulta Pública sobre volta às aulas presenciais

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, disponibilizou para acesso direto em seu site (ibate.sp.gov.br)

uma Consulta Pública sobre o possível retorno das atividades escolares presenciais na cidade.

Segundo a secretária municipal de Educação de Ibaté, Fátima Heck Vaz, o objetivo da pesquisa é saber a opinião de pais e responsáveis sobre o

retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino. "As aulas presenciais estão suspensas desde o fim de março, devido a pandemia de Coronavírus e

agora com a flexibilização queremos saber qual é a opinião dos pais sobre um possível retorno, ainda em 2020".

A pesquisa pode ser respondida de forma fácil e rápida, com os dados do responsável, o número de filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino

de Ibaté, se o aluno esta na Creche, na Pré-Escola ou no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), em qual unidade escolar estuda e,

finalmente, o responsável deve responder se o aluno voltaria para a escola caso as aulas retornarem de forma presencial.

Fátima Heck Vaz destacou que, em caso de retorno, as atividades escolares seguirão todas as diretrizes das autoridades sanitárias e as

regras estabelecidas pelos respectivos órgãos de ensino. "Importante que todos os pais participem da consulta para sabermos exatamente qual é a

opinião da comunidade ibateense". A pesquisa está disponível até o dia 27 de agosto no site da Prefeitura de Ibaté (https://www.ibate.sp.gov.br/)

