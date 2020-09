Ibaté faz atualização de cadastro dos beneficiários do BPC

Assistência Social de Ibaté: o município tem hoje 922 beneficiários do BPC, que devem fazer agendamento para atualização pelos telefones 16 3343-3043 ou 3343-5733 - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social, está realizando a atualização de cadastro do Benefício de Prestação Continuada - BPC. A atualização visa atender as novas regras do INSS, que agora exige o Cadastro Único (CadÚnico) para o pagamento desse benefício.

Todos os munícipes que já recebem o benefício devem fazer o agendamento para atualização pelos telefones 16 3343-3043 ou 3343-5733. Os atendimentos presenciais serão marcados, individualmente, na sede da Assistência Social de Ibaté, à Avenida São João 231.

Segundo Adriana Adegas Martineli, responsável pela Assistência Social de Ibaté, o município tem hoje 922 pessoas que recebem o BPC e que devem fazer a atualização. "Devido às restrições e medidas sanitárias necessárias contra a Covid-19, será atendida uma pessoa de cada vez, por isso, é necessário fazer o agendamento por telefone antes. Orientamos que compareça, no dia e hora marcada, apenas o beneficiário com uso obrigatório de máscara".

O prazo limite é de acordo com a data de aniversário do beneficiário: aniversário em setembro - limite 30 de outubro; aniversário em outubro - limite 30 de novembro; aniversário em novembro - limite 30 de dezembro e para os que fazem aniversário em dezembro, o limite é 30 de janeiro.

A recomendação da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social de Ibaté é que os interessados procurem o quanto antes atualizar o cadastro, evitando que o benefício seja suspenso, o que pode acontecer a partir de novembro de 2020 para os nascidos em setembro. "Todos já podem agendar. O importante é fazer a atualização para não perder o benefício, já que para voltar a recebe o BPC será mais trabalhoso e demorado para as famílias, que geralmente precisam muito dessa ajuda".

No momento do agendamento, via telefone, os beneficiários serão orientados sobre a documentação necessária que deverá ser apresentada durante o atendimento presencial.

