domingo, 07 de dezembro de 2025
"Ibaté em Ação" reuniu moradores do Jardim Cruzado e levou serviços gratuitos à população

07 Dez 2025 - 08h14
A Prefeitura de Ibaté realizou, na manhã deste sábado (6), mais uma edição do programa “Ibaté em Ação” no Jardim Cruzado, consolidando a iniciativa como um importante instrumento de aproximação entre o poder público e a comunidade. 
O evento aconteceu na praça próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) e foi marcado por grande participação popular e resultados expressivos.

Ao longo da manhã, dezenas de atendimentos foram realizados em diversas áreas, com serviços voltados para saúde, cidadania, assistência social, bem-estar e atividades educativas. Moradores de todas as idades compareceram ao evento, aproveitando a oportunidade de resolver demandas e receber orientações sem precisar se deslocar para outros locais da cidade.

Um dos destaques desta edição foi a vacinação antirrábica para cães e gatos, que mobilizou os tutores de animais de estimação do bairro e regiões próximas. Ao todo, mais de 200 doses foram aplicadas, reforçando a importância da imunização e contribuindo para a saúde pública e o controle de zoonoses no município.

Além de consultas, testagens, serviços de documentação e orientações sociais, o evento também contou com atividades culturais, recreativas e com atrações circenses, tornando o ambiente acolhedor e atrativo para famílias. Segundo a organização, a satisfação do público foi evidente e a ação é considerada um sucesso.
 

Últimas Notícias