Ibaté em Ação leva serviços gratuitos ao Jardim Cruzado no dia 6 de dezembro

A Prefeitura de Ibaté promove, no próximo dia 6 de dezembro, mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”, desta vez no Jardim Cruzado. A iniciativa, já consolidada como uma das principais ações de aproximação entre o poder público e a população, leva uma série de serviços essenciais e atividades gratuitas diretamente aos bairros.

O evento será realizado das 9h às 13h, na Praça do Jardim Cruzado, próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS). Durante toda a manhã, os moradores terão acesso a atendimentos de saúde, orientações sociais, serviços de cidadania e atividades recreativas.

Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação odontológica, atualização da carteira vacinal, emissão de cartão de estacionamento para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, atualização do Cadastro Único, vacinação antirrábica para cães e gatos, orientações sobre débitos municipais, coleta de currículos para vagas de emprego e corte de cabelo gratuito.

A programação também inclui zumba, aula experimental de boxe, apresentação da banda marcial, brinquedos para as crianças, além de pipoca e algodão-doce.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é garantir acesso facilitado a serviços que, muitas vezes, exigem deslocamento ou agendamento.

“O Ibaté em Ação é uma oportunidade de levarmos, diretamente aos bairros, aquilo que muitas vezes exige deslocamento ou espera. Nosso compromisso é oferecer praticidade e fortalecer o vínculo com os moradores”, destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

Leia Também