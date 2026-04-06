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segunda, 06 de abril de 2026
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Ibaté em Ação leva serviços, atividades e lazer à população neste sábado

06 Abr 2026 - 18h10Por Jessica Carvalho R
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Ibaté em Ação leva serviços, atividades e lazer à população neste sábado -

A Prefeitura de Ibaté realiza neste sábado, dia 11 de abril, das 14h às 17h, mais uma edição do programa Ibaté em Ação, iniciativa que reúne diversos serviços públicos, atividades e opções de lazer em um único espaço.

O evento acontecerá na praça em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Rua Alfredo Ianoni, 61, e é voltado para toda a comunidade.

Criado no ano passado, o projeto tem como principal objetivo aproximar ainda mais a Prefeitura da população, levando atendimentos, orientações e ações diretamente aos bairros. A proposta é facilitar o acesso aos serviços públicos e, ao mesmo tempo, promover momentos de integração, cidadania e bem-estar para os moradores.

Durante o período, a população poderá participar de atividades diversas, além de buscar informações e atendimentos oferecidos pelas equipes municipais.

 

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