Ibaté em Ação leva exames, vacinação e lazer ao Jardim Icaraí neste sábado

A Prefeitura de Ibaté promove neste sábado, 4 de outubro, mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”, que acontece das 9h às 12h, na Praça do Jardim Icaraí, próxima à Paróquia São Francisco de Assis.

O evento vai reunir diferentes serviços gratuitos à população, além de atividades recreativas para as crianças, que poderão se divertir em brinquedos infláveis e aproveitar pipoca e algodão-doce.

Saúde mais perto da comunidade

A Secretaria de Saúde participará com a coleta de exame de Papanicolau, campanha de multivacinação, orientação nutricional, além de testes rápidos de glicemia, avaliação odontológica e verificação da pressão arterial.

Apoio social e cidadania

A Secretaria de Assistência Social também estará presente, oferecendo atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre programas sociais e até corte de cabelo gratuito para os moradores.

Já a Secretaria de Administração e Finanças vai atender os cidadãos com serviços de emissão de segunda via de contas, certidão negativa, documentação de valor venal e orientações gerais para facilitar processos burocráticos.

Inclusão garantida

O evento também terá a emissão de cartões de estacionamento destinados a idosos, gestantes e pessoas com deficiência, reforçando a importância da acessibilidade e da inclusão social.

Leia Também