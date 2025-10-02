(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Região

Ibaté em Ação leva exames, vacinação e lazer ao Jardim Icaraí neste sábado

02 Out 2025 - 15h11Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ibaté em Ação leva exames, vacinação e lazer ao Jardim Icaraí neste sábado -

A Prefeitura de Ibaté promove neste sábado, 4 de outubro, mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”, que acontece das 9h às 12h, na Praça do Jardim Icaraí, próxima à Paróquia São Francisco de Assis.

O evento vai reunir diferentes serviços gratuitos à população, além de atividades recreativas para as crianças, que poderão se divertir em brinquedos infláveis e aproveitar pipoca e algodão-doce.

Saúde mais perto da comunidade

A Secretaria de Saúde participará com a coleta de exame de Papanicolau, campanha de multivacinação, orientação nutricional, além de testes rápidos de glicemia, avaliação odontológica e verificação da pressão arterial.

Apoio social e cidadania

A Secretaria de Assistência Social também estará presente, oferecendo atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre programas sociais e até corte de cabelo gratuito para os moradores.

Já a Secretaria de Administração e Finanças vai atender os cidadãos com serviços de emissão de segunda via de contas, certidão negativa, documentação de valor venal e orientações gerais para facilitar processos burocráticos.

Inclusão garantida

O evento também terá a emissão de cartões de estacionamento destinados a idosos, gestantes e pessoas com deficiência, reforçando a importância da acessibilidade e da inclusão social.

Leia Também

Colaborador do São Carlos Agora é homenageado pela Polícia Militar Rodoviária
Challenge Coin11h41 - 02 Out 2025

Colaborador do São Carlos Agora é homenageado pela Polícia Militar Rodoviária

Mulher é mantida refém por duas horas durante assalto em Descalvado
Região08h31 - 02 Out 2025

Mulher é mantida refém por duas horas durante assalto em Descalvado

Defesa Civil de Ibaté age rápido e salva jovem e gatos durante incêndio em residência
Região18h21 - 01 Out 2025

Defesa Civil de Ibaté age rápido e salva jovem e gatos durante incêndio em residência

Grave acidente entre caminhões interdita trecho da Rodovia Washington Luís
Matão17h24 - 01 Out 2025

Grave acidente entre caminhões interdita trecho da Rodovia Washington Luís

Incêndio de grandes proporções atinge barracão abandonado e mobiliza Corpo de Bombeiros
Araraquara10h00 - 01 Out 2025

Incêndio de grandes proporções atinge barracão abandonado e mobiliza Corpo de Bombeiros

Últimas Notícias