Ibaté é premiada na 4ª edição do Prêmio Luiza Matida da Sífilis Congênita

A Secretaria de Saúde de Ibaté desenvolveu ações pertinentes e atingiu indicadores para redução da transmissão vertical de sífilis congênita, o que resultou na conquista do “Prêmio Luiza Matida” no último dia 29 de agosto, na Oficina Anual de Sífilis, realizada no Hospital Estadual de Américo Brasiliense.

A edição do Prêmio foi concedida aos municípios do estado de São Paulo, que alcançaram indicadores selecionados para a redução ou eliminação da transmissão vertical de sífilis, de mãe para o bebê, no ano de 2022.

A premiação para Ibaté é resultado do trabalho comprometido de todos os profissionais de saúde da atenção básica e do serviço bem realizado, que trata a detecção precoce da gestante portadora da doença, bem como seus parceiros, para amenizar os riscos de transmissão da mãe para o bebê. “Este um reconhecimento ao trabalho de toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté. Agradeço o empenho e a dedicação de todos os profissionais que prestam um serviço de qualidade no acompanhamento das gestantes” disse a secretária municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

Prêmio Luiza Matida

O prêmio Luiza Matida é uma homenagem à médica pediatra e sanitarista Luiza Harunari Matida, falecida em 2014. O trabalho que realizou por 20 anos no Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP, contou com sua coordenação, elaboração e implantação de políticas públicas e estratégias para a Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis. O resultado foi uma enorme contribuição para a redução dos casos dessas infecções no estado de São Paulo.

