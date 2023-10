Ibaté é contemplada com o projeto “A Arte em Forma de Grafite”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através do Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, trouxe para Ibaté o Projeto “A Arte em Forma de Grafite”.

O projeto tem a coordenação da APAA, uma Organização Social com mais de 19 anos de atuação na difusão artística e cultural no estado de São Paulo. Suas ações estão voltadas para a valorização das diversidades artísticas paulistas e para o gerenciamento de programas, equipamentos e festivais.

O gestor do Centro Cultural, Joziel Gama, entrou em contato com a APAA, uma entidade reconhecida, marcada pela qualidade técnica, artística e de governança, sendo responsável por articular uma vasta rede que mobiliza artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores, especialistas e o corpo técnico da organização. “Esse conjunto de elementos e a parceria com a APAA nos permite fortalecer as diversas linguagens e manifestações artísticas”, esclarece.

Ainda segundo Gama, essa parceria trouxe para a cidade quatro importantes artistas do segmento Arte Urbana e Grafite para desenvolver um trabalho de identidade artística e visual da fachada do Centro Cultural. “Implementamos aqui em Ibaté o curso de arte urbana com segmento em Grafite e agora as crianças terão oportunidade de conviver com uma obra feita como identidade para a escola de artes que eles frequentam, e isso serve também de estímulo e de troca de experiências”, conclui Gama.

A Associação Paulista dos Amigos da Arte também atua para garantir o acesso da população à arte e à cultura de forma ampla e diversa, para fomentar o desenvolvimento e a profissionalização do setor artístico-cultural e para contribuir com o desenho e a implementação de políticas públicas e ações culturais efetivas e consistentes.

Todo o material, logística, transporte, alimentação e cachê dos grafiteiros envolvidos, serão custeados pela APAA e pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O trabalho dos artistas pode ser apreciado permanentemente na fachada do Centro de Formação Artísticas Anna Ponciano Marques na rua Benedito Barreto sem número no Jardim Cruzado.

