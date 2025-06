Ibaté decreta luto oficial e cancela parte da programação do aniversário da cidade

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Avenida São Carlos em Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté comunicou, neste domingo (29), o cancelamento da revoada de balões e do show musical que integrariam a programação da tradicional corrida de aniversário da cidade. A decisão ocorre em razão do Decreto Municipal nº 3.395, que estabelece luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito José Luiz Parella, conhecido como Zé Parella.

Segundo a administração municipal, a medida foi tomada como forma de respeito e homenagem a quem dedicou anos de trabalho e compromisso com o desenvolvimento de Ibaté. “Neste momento de dor, a Prefeitura manifesta solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilharam da trajetória pública do ex-prefeito, marcada pelo empenho em prol da nossa comunidade”, destacou a nota oficial.

José Luiz Parella ocupou a chefia do Executivo municipal em diferentes gestões e teve participação relevante em obras e projetos que contribuíram para o crescimento de Ibaté. Seu legado é reconhecido por diversos setores da sociedade ibateense.

Leia Também