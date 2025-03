Ibaté cria a COMPDEC, com voluntários que estarão preparados para agir em momentos de crise

Foi publicado no Diário Oficial do Município, no final desta sexta-feira (14), a criação do COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), que tem por objetivo o empenho de representantes de vários órgãos e secretarias do município para que futuramente todos estejam melhor preparados para agir em conjunto nos momentos de crise.

A coordenadoria é formada por profissionais voluntários, com formação que convergem para a área da Defesa Civil, como engenheiros, profissionais de saúde, assistentes sociais, bombeiros civis, técnicos de segurança do trabalho, policiais militares e civis, guardas municipais, gestores municipais, gestores ambientais e outros membros da sociedade.

O Coordenador da Defesa Civil desempenha um papel fundamental na organização e execução das ações. Atualmente, a função é ocupada pelo Sargento da reserva, Everton Perucci, que dedicou 30 anos à Polícia Militar, sendo metade desse tempo no Corpo de Bombeiros. Sua experiência inclui atuação na Força Nacional, especialmente no combate a incêndios, tendo participado diretamente de operações na Amazônia.

Todos os demais integrantes são voluntários e acumulam suas funções na Defesa Civil com outras atribuições.

Após as nomeações, a prioridade será a estruturação do COMPDEC.

Em breve, serão realizadas ações para aquisição de materiais e capacitação da equipe.

